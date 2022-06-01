Строгий локдаун, который ввели в Китае из-за распространения коронавируса, заставляет крупные компании сворачивать в КНР своё производство. Корпорация Apple теперь будет собирать свои планшеты iPad во Вьетнаме. Об этом сообщает издание Nikkei.

По данным источников издания, китайская компания, которая занималась для Apple сборкой “айпадов”, помогла наладить производственную линию в соседней стране. Уточняется, что переместить производство американскую корпорацию заставили коронавирусные ограничения в Шанхае. Локдаун там оказался настолько строгим, что сбои в цепочке доставок новых гаджетов из КНР достигли нескольких месяцев.

Для Вьетнама сотрудничество с Apple не в новинку. Уже сейчас в этой стране собирают беспроводные наушники AirPods.

Локдаун в Шанхае власти КНР ввели в этом году на фоне вспышки заражения коронавирусной инфекцией. К настоящему времени ограничительные меры ослабли, но в отдельные недели жителям многомиллионного города запрещали даже покидать свои дома. Власти Китая предполагают, что нормальная жизнь в Шанхае восстановится к концу июня.