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Закупки российских энергоресурсов со стороны Индии и Китая сводят на нет санкции, которые против России ввели западные страны на фоне обострения ситуации на Украине. Такое мнение высказывает японское издание Nihon Keizai.

В соответствующей статье уточняется, что после начала специальной военной операции в Донбассе страны Запада начали вводить в отношении России экономические санкции и сокращать импорт российских энергоресурсов. По замыслу западных политиков, это должно было подорвать экономику России. Но этого не произошло.

В ответ на ограничения, Россия нарастила поставки нефти в Индию и Китай, продавая её со значительной скидкой. От увеличения поставок даже с учётом скидок, прибыль российской стороны только увеличилась, отмечает издание. Следовательно, никакого существенного эффекта западные санкции не дали.

В статье также отмечается, что в дальнейшем ситуация будет складываться в пользу России. В то время, как Европа и США продолжают вводить ограничения на импорт российских энергоносителей, Китай и Индия работают над расширением ввоза природного газа и угля с территории России.

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