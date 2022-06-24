Хитрый план итальянского правительства погружать Италию в темноту на два часа в день практически не отразится на бытовой жизни. Однако он может негативно повлиять на промышленность страны, пишет местное издание Nicola Porro.

Авторы пояснили, что ввиду сокращения поставок российского газа, правительство Марио Драги разработало план отключения электричества. Свет в общественных местах будет исчезать в четыре и вновь появляться в шесть часов утра.

По мнению авторов публикации, такие отключения не должны создать проблем для общественной жизни либо для итальянских семей, многие из которых в такое время еще спят. Однако промышленный сектор может серьезно пострадать.

Правительство Драги также отчаянно ищет варианта с приобретением сжиженного газа, чтобы компенсировать нехватку российского «голубого топлива». В качестве лучших вариантов сейчас рассматриваются Алжир и Катар.