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Российские ВС могут с легкостью уничтожить человеческую цивилизацию либо сделать на месте Соединенных Штатов безжизненную пустыню, рассказал эксперт американского издания The National Interest Себастьен Роблин.

Он напомнил, что на вооружении России имеются подводные лодки «Борей», каждая из которых способна в любой момент атаковать Соединенные Штаты 72 ядерными боеголовками. По своей мощности они как минимум в 10 раз превосходят сброшенную на Хиросиму бомбу, поэтому от Америки останется лишь пустыня.

Роблин также написал, что «Борей» и модернизированные «Борей-А» – самые мощные и современные атомные субмарины России, которые на испытаниях неоднократно доказывали способность наносить смертоносные удары по потенциальному противнику.

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