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Соединенные Штаты намеревались отправлять на Украину свои стратегические беспилотные аппараты MQ-1C, но внезапно передумали. Журналист издания The National Interest Тревор Филсет уверен, что причиной является боязнь уничтожения этих БПЛА успешно действующими в ходе спецоперации российскими военными.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пояснил, что российские военные могут сбить американские дроны и получить в свое распоряжение технологии, применяемые в процесс их производства. Пентагон не хочет выдавать свои тайны и ради этого он даже готов пожертвовать интересами Украины.

При этом Филсет отмечает, что вопрос окончательно еще не решен. Высокопоставленные чиновники Минобороны США все еще спорят, стоит ли отправлять Киеву высокотехнологичные БПЛА.

Напомним, что вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее заявлял, что западное оружие все чаще попадает в руки российских войск. В то же время каких-либо фактов утечки за рубеж технологий РФ не наблюдается.

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