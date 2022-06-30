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Минувшей ночью ВС РФ атаковали военные объекты Украины на территории Харькова шестью ракетами «Искандер-М». При этом ни одну из них киевским средствам противовоздушной обороны не удалось перехватить, сообщил портал «Военное обозрение».

В результате ударов уничтожены база иностранных наемников, скопление живой силы ВСУ, а также несколько складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Оперативно-тактические комплексы отработали предельно четко, все ракеты легли точно в намеченные цели, гражданская инфраструктура и мирные жители не пострадали.

Эксперты отмечают, что после повторного наступления ВС РФ на Харьков украинские боевики внезапно перестали рассказывать сказки о скором контрнаступлении, а также носить туда-сюда пограничные столбы, чтобы сфотографироваться и заявить о «выходе на границу» России. Сейчас им просто некогда, так как нужно стремительно отступать.

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