Украинские националисты продолжают пытаться отбить остров Змеиный, который является для ВСУ стратегически важным объектом. Накануне украинские боевики снова обстреляли остров, но ни одна из ракет своей цели не достигла. Подробности сообщает Avia.pro.

Основную часть ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны. Остальные ракеты упали в воду. О том, что ВСУ не смогли пробить оборону острова, говорят и спутниковые снимки. Не было зафиксировано ни одного возгорания.

Спутниковым аппаратом было обнаружено единственное возгорание, которое наблюдалось северо-восточнее острова на вышке «Черноморнефтегаза». Оно произошло в результате атаки украинских военных, но сам остров от ракет не пострадал. Жители Одесской области слышали, как раздавались громкие хлопки. Это свидетельствует о том, что работали средства противовоздушной обороны.