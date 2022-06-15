Украина сейчас имеет только один шанс не исчезнуть с карты мира, уверен эксперт американского издания The National Interest Араш Тупчинеджад. Киев должен пойти на уступки России, успехи которой в спецоперации на Донбассе очевидны.

Затягивание конфликта со стороны Киева является огромной глупостью, так как оно уничтожению украинской экономики и приводит к разрушению инфраструктуры, восстановить которую потом будет чрезвычайно сложно. Поэтому властям страны необходимо задуматься о подписании мирного договора с Россией.

Возвращение за стол переговоров не обойдется без территориальных уступок, уверен автор публикации, перевод которой представлен РИА Новости. Однако это единственное условие при которой Киеву удастся сохранить государственность Украины. В противном случае она просто исчезнет с лица земли.