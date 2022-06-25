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Нейросеть, разработанная специалистами сервиса OpenAI, научилась играть в Minecraft. Чтобы добиться такого результата, инженеры загрузили в нее внушительную базу видеороликов.

На записях в Minecraft играли совершенно случайные люди. Специалисты загружали их в нейросеть поэтапно, чтобы научить всем необходимым действиям для успешной игры. Так, сперва искусственный интеллект познакомили с роликами, показывающих нажатия клавиш и движения мышью.

После этого ИИ уже самостоятельно обработал видеозаписи, продолжительность которых составила 70 часов. Это позволило ей имитировать упомянутые выше движения и нажатия, чтобы правильно совершать последовательность игровых действий – создавать инструменты, плавать и ходить, добывать ресурсы, подставлять блоки под персонажа, чтобы подниматься вверх.

Эксперты отметили, что метод обучения нейросети с применением видеороликов оказался весьма эффективным и позволил добиться результата гораздо быстрее, чем при использовании других решений.

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