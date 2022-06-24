Из Германии очень сложно освещать события, происходящие на Украине, говорит немецкая журналистка Алина Липп. Она находится на Донбассе и видит ситуацию изнутри, поэтому уверена, что она сильно отличается от той картинки, которую рисуют западные СМИ.

Липп рассказала, что является единственной немецкой журналисткой на Донбассе. Она приехала сюда, чтобы на месте увидеть, что именно происходит в регионе. И в первое время была шокирована, так как имела совершенно иное представление о боевых действиях.

Журналистка была уверена, что на Донбассе происходит вооруженное столкновение между Украиной и Россией. Однако действия ВСУ повергли ее в шок. Девушка только на месте узнала и увидела своими глазами, как украинская армия обстреливает своих собственных граждан, бьет по мирному населению и жилым кварталам. И все это продолжается на протяжении 8 долгих лет.