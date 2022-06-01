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Немецкая компания RWE оплатила поставки российского газа через специально открытый счет в Газпромбанке. По этой схеме оплата осуществляется в евро, однако затем средства конвертируются в рубли.

Издание Handelsblatt рассказало, что энергетическая компания согласовала переход на новую схему с немецким Кабмином. В правительстве Германии заявили, что она не нарушает те санкционные меры, которые были введены против России.

RWE заключила контракт с «Газпромом», согласно которому она получит до 2023 года 15 ТВтч природного газа.

Кроме того, через «Газпромбанк» ранее произвела оплату за газ и австрийская компания OMV.

Напомним, что о новой схеме оплаты стало известно в конце марта. 1 апреля «Газпром» уведомил о ней всех контрагентов. Несмотря на то, что она не противоречит санкциям, пока платить за газ таким образом соглашаются не все.

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