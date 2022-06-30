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Соединенные Штаты абсолютно не готовы к неядерной войне, уверены эксперты Центра стратегических исследований имени Филипа Меррилла и школы передовых международных исследований имени Джона Хопкинса. Они назвали пять причин, по которым с Россией не сможет справиться не только Украина, но и США.

Первая из них – невозможность никуда спрятаться от ВС РФ, как США делали это во время войны в Иране. В распоряжении российских войск имеются как современные технологии для обнаружения врага, так и средства для его уничтожения практически с любого расстояния.

Также США не смогут задействовать свою гордость – боевую авиацию, с помощью которой они бомбили страны, не способные оказать сопротивление. ВС РФ задействуют передовые средства ПВО, а также ПЗРК для ликвидации вертолетов.

Третья причина – проблемы с вооружением, с которыми Соединенные Штаты столкнулись из-за поставок на Украину, а также сложности логистики.

Четвертая и пятая причины связаны непосредственно с американскими военными. Они после 2014 года находились на Украине и обучали ВСУ по своим стандартам, что не слишком помогло Киеву. Кроме того, многие американские военные не уверены, что смогли бы противостоять ВС РФ.

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