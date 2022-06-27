Разница в оплате труда мужчин и женщин в России в среднем составляет 37,3%, но в некоторых случаях она может достигать 70%. Такие выводы сделали эксперты «Высшей школы экономики» в исследовании «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России». Подробности передает издание РБК.

Эксперты определили, что гендерный разрыв варьируется в диапазоне от 5,3 до 69,9%. Среди основных причин такого неравенства исследователи назвали: лидерские позиции мужчин в крупных компаниях, склонность мужчин к риску и конкуренции, «зарплатный штраф» за материнство.

Кроме того, по словам экспертов, к такому неравенству может приводить «отраслевая и профессиональная сегрегация». Но при этом они отмечают, что в последние года ситуация меняется в лучшую сторону из-за активного развития IT-технологий и сферы обслуживания.

Также исследователи отметили, что среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 000 рублей. 20% малообеспеченных граждан получали в среднем 10 800 рублей в месяц, а 20% – до 94 000 рублей.