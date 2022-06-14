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Военные корреспонденты портала “Русская весна” рассказали секреты удачи российских комплексов “Искандер”. Причина заключается в работе военных топографов по обеспечению пуска ракет.

Эксперты называют это главным секретом удачи комплексов. Основная особенность российских “Искандеров” заключается в том, что им требуются точные координаты для наведения. Только в этом случае будет гарантировано точное попадание по важным объектам военной инфраструктуры Вооруженных Сил Украины. Для этих целей ведется серьезная предварительная подготовка со стороны военных топографов.

Они предоставляют российским военнослужащим точную и достоверную информацию по нахождению объектов, которые затем становятся целями комплекса. Как только уточненные данные загружаются в систему, комплексы “Искандеров” готовятся нанести удары по позициям противника.

Именно точные координаты геодезистов делают работу комплексов “Искандер” максимально эффективной.

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