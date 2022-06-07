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Гаубицы, которые Запад поставлял Украине, приходится вывозить для ремонта в Польшу. Об этом сообщил обозреватель и редактор The Economist Шашанк Джоши. Подробности передает издание “Военное обозрение“.

Обозреватель отметил, что ВСУ не умеют грамотно пользоваться вооружением. Иностранные гаубицы либо полностью уничтожаются, либо получают серьезные повреждения из-за плохого обслуживания.

Технику после поломки можно починить, но для этого необходимо перевозить ее в другие страны. Например, можно делать ремонт в Польше, а перегон стоит дорого.

Эксперты отмечают, что повреждение тяжелых вооружений НАТО чаще всего связано с неправильной эксплуатацией. Украинские солдаты не соблюдают интервал между выстрелами. Это приводит к тому, что вооружение получает запредельные нагрузки на металл ствола, что, в свою очередь, вызывает деформацию. Иногда даже наблюдается разрыв.

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