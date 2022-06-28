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НАТО не будет просто так наблюдать за действиями России на Украине. У Запада готовы свои красные линии для Москвы. Если она их перейдет, то члены Североатлантического альянса будут готовы оказать противостояние. Об этом рассказали эксперты издания The National Interest. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“.

Автор статьи Барри Гивен рассказал о том, что Россия провела вокруг территории Украины красные линии. Она готова противостоять всем, кто пытается приблизиться к ним. Журналист советует Москве соблюдать вежливость в отношении Альянса. Ведь Запад тоже может дать ответ, провести свои красные линии.

Сейчас Польша ведет активную подготовку к противостоянию с Россией. Если на Прибалтику будет совершено нападение, то Запад обязательно даст ответ. Автор публикации отметил, что ядерное оружие сейчас находится не под запретом, а это может спровоцировать столкновение России с Западом.

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