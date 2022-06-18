Соединенные Штаты до сих пор покупают по всему миру российские пулеметы для своего спецназа. Однако сейчас они заявляют, что вооружение это давно устарело и пора бы разработать собственные образцы, пишет американское издание The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что Минобороны страны уже обращалось к оружейным компаниям с предложением разработать пулеметы, аналогичные российским. Однако пока этот процесс не сдвинулся с мертвой точки.

Между тем, Соединенным Штатам было бы очень выгодно иметь собственное вооружение для спецназа. Сейчас в случае возникновения конфликтов в различных уголках планеты, они вынуждены искать по всему миру российское оружие, которое из-за повышенной эффективности и надежности применяется в ходе боевых действий.

Если конструкторам США удастся разработать пулеметы, по всем характеристикам не уступающие российским, выхода на мировой рынок в поиске оружия, созданного СССР и РФ удастся избежать.