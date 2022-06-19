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В распоряжении Народной милиции ДНР и ЛНР появились танки Т-62, которые Россия несколько недель назад перебросила в Запорожскую область. Напомним, что киевские политики тогда сразу же заявили, что ВСУ уничтожили все боевые машины Т-72 и Т-80, вынудив тем самым российских военных перейти на устаревшую технику.

Однако Т-62, которые прошли модернизацию, изначально предназначались для Народной милиции республик Донбасса. Они оснащены дополнительной защитой в виде решетчатых экранов лобовой части корпуса и дна, башни в горизонтальной проекции. Это дает возможность предотвратить уничтожения боевой машины при попадании из гранатометов, ПТРК либо беспилотных аппаратов.

Ранее на вооружении НМ ДНР и ЛНР состояли танки Т-64. Однако в регулярных штурмовых операциях бойцы понесли потери, поэтому в РФ было принято решение компенсировать их модернизированными Т-62М.

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