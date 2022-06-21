Перечень товаров, которые можно ввозить в страну по схеме параллельного импорта, не будут пополнять напитками под брендом Coca-Cola. Такое решение принял российский Минсельхоз, сообщает ТАСС.

О приостановки деятельности в России корпорация Coca-Cola HBC заявила в середине июня. Речь идёт не только об импорте продукции, но и об остановке производств безалкогольных напитков на территории страны. Позже уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввозить напитки под ушедшим брендом в рамках параллельного импорта.

В Минсельхозе подобную идею не оценили, заявив, что в России достаточно мощностей, чтобы производить собственные безалкогольные напитки. Следовательно, необходимость в ввозе газировки из-за рубежа отсутствует.

Кроме газированных напитков компания Coca-Cola продавала в России воду, соки и другие товары.