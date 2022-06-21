читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Перечень товаров, которые можно ввозить в страну по схеме параллельного импорта, не будут пополнять напитками под брендом Coca-Cola. Такое решение принял российский Минсельхоз, сообщает ТАСС.

О приостановки деятельности в России корпорация Coca-Cola HBC заявила в середине июня. Речь идёт не только об импорте продукции, но и об остановке производств безалкогольных напитков на территории страны. Позже уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввозить напитки под ушедшим брендом в рамках параллельного импорта.

В Минсельхозе подобную идею не оценили, заявив, что в России достаточно мощностей, чтобы производить собственные безалкогольные напитки. Следовательно, необходимость в ввозе газировки из-за рубежа отсутствует.

Кроме газированных напитков компания Coca-Cola продавала в России воду, соки и другие товары.

Вам может понравиться

Эксперт The National Interest рассказал, как остановить 100-мегатонную торпеду-убийцу “Посейдон”

Военный эксперт издания The National Interest Майкл Пек рассказал о российской «торпеде судного дня», а также привет способы противодействия этому уникальному вооружению. Он напомнил, что подводный беспилотник «Посейдон» способен перемещаться

Рогозин рассказал о тотальной военизации западной космонавтики

Западная космонавтика целиком и полностью развернулась в сторону войны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что подавляющее большинство частных компаний разрабатывают спутники и другие аппараты, которые проводят разведывательные миссии

ВС РФ нанесли удары по военным целям в Кривом Роге

18 июня российские ВС нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры в Кривом Роге – родном городе президента Украины, рассказал портал «Русская весна». В телеграм-каналах и социальных сетях появилось множество
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |