4 июня российские войска атаковали объекты военной инфраструктуры в Одессе, сообщает портал «Русская весна». Авторы ссылаются на местных жителей, рассказывающих в Сети о взрывах и пожарах в черте города.

В настоящий момент известно об использовании крылатых ракет Х-59 для ударов по складам с боеприпасами, оружием и топливом. После атаки вспыхнул пожар и в небо взметнулся столб черного дыма. В настоящий момент возгорание уже ликвидировано, отмечают одесские источники.

Также известно, что два человека, находящиеся на складах с боеприпасами, получили ранения. Об их состоянии подробной информации нет.

Напомним, что основные боевые действия сейчас проходят на Донбассе. Ракетные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.