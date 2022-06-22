Минувшей ночью ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры в Николаевской и Харьковской областях. Их местоположение было установлено в ходе разведывательных мероприятий.

Сообщается, что на объектах размещались западные наемники, а также вооружение и техника, отправляемые на Украину из США и других стран Североатлантического альянса. В Николаевской области ракетный удар спровоцировал сильный пожар.

Кроме того, в Харьковской области ВС РФ продолжают оттеснять противника как можно дальше от российских границ. Военная техника ВСУ и целые подразделения успешно уничтожаются в окрестностях населенных пунктов Чугуев, Кутузовка и старый Салтов.

Напомним, что удары по Харькову наносились с использованием оперативно-тактических комплексов «Искандер».