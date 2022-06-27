Как минимум, дюжина наемников из Франции уже погибли на Украине, заявил 27-летний «солдат удачи» по имени Карель, который в настоящий момент находится на Донбассе.

Он рассказал, что на Украину приехал еще несколько лет назад и вступил в «Иностранный легион» в первые дни после начала спецоперации ВС РФ. По словам наемника, дюжина его соотечественников, которые участвовали в боевых действиях, уже полегли в боях. Но сам Карель не боится смерти и домой ехать не планирует.

Также он сообщил, что с момента начала СВО состав «Иностранного легиона» существенно изменился. В его ряды поступают даже японцы, причем один из них находится в одном подразделением с французом.

В настоящий момент нет официальной информации от посольства Франции на Украине о 12 погибших наемниках. Также неизвестно, состояли ли названные «солдатом удачи» боевики в «Иностранном легионе».