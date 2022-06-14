В районе Славянска бойцы подразделения «Отважных» ВС РФ организовали засаду, в которую и попался автомобиль из Чехии. В результате скоротечного боя была уничтожена группа наемников, которую возглавлял боевик с позывным Джокер, рассказал портал «Русская весна».

В подтверждение информации авторы опубликовали фотографии, на которых можно увидеть тела ликвидированных наемников, а также сгоревший дотла автомобиль, рядом с которым оказался чудом сохранившийся шеврон с флагом Соединенных Штатов.

Напомним, что украинский Генштаб ранее заявил об успешном штурме ВС РФ на Бахмутском направлении, который вела как раз группировка войск «Отважные». Кроме того, она стремительно приближается к Славянску, где засели наиболее боеспособные подразделения ВСУ.