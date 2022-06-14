В районе Славянска, являющегося в настоящий момент одной из главных целей союзных сил ВС РФ и ДНР, уничтожен автомобиль с иностранными наемниками. Среди них оказался хорошо известный боевик Джокер, рассказал портал «Русская весна».

Ликвидировала Джокера группировка «Отважных», которая медленно, но верно продвигается к Славянску. Она освобождает встречающиеся на пути населенные пункты, а также уничтожает подразделения противника, включая и иностранных наемников.

Вместе с Джокером были ликвидированы и другие «солдаты удачи». Группировка «О» продолжает продвижение к Славянску. Напомним, что по оценкам экспертов, в этом городе может располагаться до 70 тысяч боевиков ВСУ, причем они представляют наиболее боеспособные подразделения, имеющие хорошую боевую подготовку.