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Российский военный самолет Ту-154 привлек к себе повышенное внимание, совершая странные маневры над Дамаском. Он летел по направлению к столице Сирии и даже начал заходить на посадку, однако затем резко развернулся и ушел к авиабазе Хмеймим, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на мониторинговый сервис Flightradar 24, который отслеживал перемещения борта, принадлежащего 223-му Специальному лётному отряду. Сообщается, что самолет, который прилетел с авиабазы Хмеймим, над Дамаском резко пошел на снижение, но так и не сел в местном аэропорту, хотя пытался сделать это несколько раз подряд.

Информацию о странных маневрах российского самолета подтвердили и журналисты израильского издания Debka. Они отметили, что причина, по которой борт так и не приземлился в Дамаске, пока не раскрывается.

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