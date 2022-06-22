За российскими кораблями в Черном море внимательно следил американский противолодочных самолет Boeing P-8 Poseidon, появившийся неподалеку от острова Змеиный. Он постоянно летал по одному и тому же маршруту, проводят разведывательную миссию, сообщил портал Avia.Pro.

Отмечается, что патрульный противолодочный самолет вполне мог появляться у Змеиного, чтобы давать целеуказание украинским ракетным комплексам «Гарпун». Но более вероятная его цель – попытка отслеживать перемещение российских кораблей и особенно невидимых подводных лодок.

Напомним, что на американском «Посейдоне» используется радиолокационная станция AN/APY-10, способная обнаруживать надводные и подводные корабли на расстоянии 360 километров. Однако в данном случае такие уникальные возможности самолета не пригодились – сведения о выходе к Одессе российских кораблей оказались слегка преувеличены, поэтому совершив несколько кругов Boeing P-8 Poseidon вернулся на базу.

Несмотря на это, ВС РФ необходимо внимательно следить за появлением подобных самолетов, так как они могут собирать информацию для ВСУ.