Стартовал аукцион компании Nothing по продаже смартфонов лимитированной серии. Она включает в себя ровно 100 аппаратов, на каждом из которых имеется порядковый номер. Купить такой аппарат можно в течение 48 часов, пока будет длиться аукцион.

Стартовая цена каждого лота составляет 2703 доллара. Все средства, вырученные в ходе мероприятия, будут перечислены в фонд, которым управляет компания-производитель. В настоящий момент ничего неизвестно об отличиях смартфонов лимитированной серии от обычных, кроме выгравированного на корпусе номера.

Сообщается о наличии ограничений по радиочастотам. Устройство не сможет функционировать в Соединенных Штатах, как и на всей территории Северной Америки, а также в Китае. Он предназначен для европейского рынка, Австралии, стран Ближнего Востока и Азии.