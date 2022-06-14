Основная часть вооружения, направленного на Украину, не успевает достичь даже линии фронта. Все это свидетельствует о том, что нет смысла наращивать объемы поставок, как это требует Киев. Такое мнение высказали эксперты издания The New York Times. Подробности передает издание URA.RU.

Американские гаубицы, отправленные на Украину, пока еще даже не приняли участие в боевых действиях. Но украинский президент Владимир Зеленский продолжает активно требовать новых поставок, утверждая, что оружия Киеву недостаточно.

Последний раз советник офиса украинского президента Михаил Подоляк потребовал от Запада триста установок РСЗО, тысячу гаубиц, пятьсот танков и две тысячи бронемашин. Необходимость в таких объемах вызывает у стран Запада сомнения.

Обозреватели отметили, что оказание военной помощи Украине негативно сказывается на западных странах, в которых растут цены на энергоресурсы и инфляция.