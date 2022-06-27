Покупатели упрощённой версии автомобили Lada Granta столкнулись с необходимостью при приобретении автомобиля подписывать дополнительные соглашения. Одно из них касается запрета на выезд за рубеж на этой машине. Об этом сообщает издание “Лада.Онлайн”.

Дело в пониженном экологическом классе автомобиля Lada Granta образца 2022 года. Согласно действующим правилам, придвигаться на таком автомобиле можно только по территории России или в странах, с которыми есть на этот счёт договорённость. Однако пока такая договорённость достигнута только с Белоруссией.

Кроме того, покупателей Lada Granta просят также подписать уведомление о том, что автомобиль не оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС. Она предназначена для вызова экстренных служб на место ДТП.

Производить упрощённые версии автомобилей Lada Granta на “АвтоВАЗе” стали с начала июня. Из-за нехватки иностранных комплектующих в автомобилях кроме прочего нет подушек безопасности и системы ABS.