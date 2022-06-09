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Телеграм-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео с новой боевой техникой, полученной ВСУ. Сообщается, что речь идет о танках Т-84У «Оплот», которые до сих пор еще ни разу не применялись в ходе спецоперации ВС РФ.

Авторы фото отмечают, что официальной информации о передаче ВСУ достаточно редких танков пока нет. Но если подтверждение все же появится, то это будет первый случай использования в боевых действиях этой разновидности бронетехники.

Напомним, что украинская армия использует в основном западную технику и вооружение. Так, в 72-й отдельной механизированной бригаде уже были замечены самоходные артиллерийские установки М109, полученные Киевом от Соединенных Штатов. Ранее ВСУ начали также использовать буксируемые гаубицы M777.

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