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Портал «Военное дело» привел три версии украинских журналистов, объясняющих полное исчезновение из Сети каких-либо упоминаний о беспилотниках Bayraktar TB2.

Первая версия – совершенно фантастическая и «духоподъемная». Она гласит, что боевикам ВСУ совершенно некогда снимать на видео турецкие дроны, которые еще три месяца назад были чуть ли не гордостью всей украинской нации. При этом все остальное военнослужащие снимают без каких-либо проблем.

Вторая версия – попытка ВСУ придержать дроны «до лучших времен», так как они обходятся слишком дорого. Это тоже граничит с фантастикой, так как Киев сейчас бросает в бой все, что попадется под руку, невзирая на цены.

Наконец, самая реалистичная версия – уничтожение всех беспилотных аппаратов российскими войсками. Не исключено, что при неудачной попытке штурмовать остров Змеиный последние дроны как раз и ушли на дно Черного моря.

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