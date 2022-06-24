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Франция отправила на Украину действующих военнослужащих 13-го парашютно-драгунского полка. Портал Avia.Pro нашел доказательства, что представители регулярной французской армии сейчас базируются в Ровенской области.

По мнению экспертов, это подразделение отправлено на Украину для обучения ВСУ использованию самоходных артиллерийских установок Caesar. Нельзя исключать, что они также сами применяют эти гаубицы, так как украинские боевики не знакомы с новым вооружением и вряд ли смогут его освоить в ближайшие несколько месяцев.

Портал ссылается на французское издание Gallia Daily, которое заявило об отправке 13-го парашютно-драгунского полка для выполнения неустановленной военной миссии как минимум на два месяца. Это сообщение сразу не привлекло внимания, так как военнослужащие ВС Франции часто ездят в подобные командировки то на Ближний Восток, то в другие уголки планеты.

Отмечается, что Париж скорее всего пошел на такой шаг без согласования с НАТО, так как Альянс категорически отрицает отправку своих военных на Украину. Поэтому ВС РФ вполне могут открыть сезон охоты на подразделения французской армии, объявив их легитимной целью.

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