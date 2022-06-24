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В Запорожской области российские ВС из ПЗРК сбили еще один украинский штурмовик Су-25. Самолет обстреливал позиции союзных сил и летел на предельно малой высоте, чтобы не привлекать внимания ПВО, но все равно попал под удар, сообщил портал NVL.

Что случилось с экипажем самолета, пока неизвестно. Официальной информации об уничтожении штурмовика и судьбе летчика пока не поступало. Сообщается лишь, что воздушная машина после удара из ПЗРК некоторое время продолжала лететь вперед, поэтому у пилота было время, чтобы катапультироваться.

Авторы публикации отмечают также, что ранее был сбит еще один Су-25. За штурвалом в нем находился иностранный наемник. Это первый случай, когда украинской боевой авиацией управлял представитель ЧВК из другой страны.

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