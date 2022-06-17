Госдеп США регулярно заявляет о том, что на территории Украины пропадают американские граждане. Эксперты издания “Военное обозрение” отметили, что сообщения увеличиваются с продвижением российских военных в глубь Украины.

В CNN сообщили: «Третий американец, который побывал на Украине во время военного конфликта с Россией, тоже пропал без вести”. Речь идет о капитане Грейди Курпаси. Он приехал на территорию Украины из Северной Каролины. На военную пенсию американец вышел в прошлом году. Сейчас его родственники не могут выйти с ним на связь.

Члены семьи наемника рассказали: «Он обладает набором боевых навыков. Но он хотел помочь украинскому народа, не сражаясь на передовой. Хотя в итоге так и вышло».

На Украину американец приехал 3 марта, но в последний раз с ним смогли связаться только в конце апреля.

В Госдепе США подтверждают, что уже трое американских военнослужащих пропали без вести.