Украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал об очередных планах националистических подразделений ВСУ. На этот раз они собираются нанести удар по Севастополю, где базируется российский Черноморский флот.

По словам Жданова, противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун» американского производства обладают способностью атаковать цели на дистанции в 220 километров. Это позволяет наносить с их помощью удары по базе ЧФ РФ в Севастополе. Эксперт заявил, что это можно делать, когда осуществляется пополнение надводными кораблями или подводными лодками боекомплекта, что позволит спровоцировать детонацию ракет.

Жданов при этом забыл упомянуть, что ВС РФ вряд ли оставят без ответа подобную атаку. Они нанесут удар высокоточными боезарядами по центрам принятия решений в украинской столице, чтобы отбить у ВСУ желание пускаться в авантюры.