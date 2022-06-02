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США отправили на Украину американские самоходные артиллерийские установки M109. Об этом сообщает издание “Российская газета”, ссылаясь на информацию, предоставленную Telegram-каналом «Военный осведомитель».

На канале было опубликовано видео, на котором заметны американские самоходные гаубицы. Они могут находиться в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Также ранее появилась информация о намерении Норвегии поставить Украине гаубицы M109A3GN. Власти страны сообщили об это еще в начале мая. Модернизированный вариант M109 был разработан еще в 1988 году. У новой модели обновились стволы, с помощью которых увеличивается дальность стрельбы.

После такого сообщения старший научный сотрудник сотрудника Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен заявила, что Норвегия поставляет Украине тяжелую артиллерию, так как испытывает давление со стороны США.

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