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Жители Винницкой области обнаружили ракету «Калибр», которая по неизвестным причинам не достигла цели и рухнула на землю, практически не получив серьезных повреждений. Портал Avia.Pro рассказал, что сейчас боезаряд передан военнослужащим ВСУ.

На фото, опубликованных в Сети, хорошо видно, что боевая часть крылатой ракеты, блок управления и головка наведения остались невредимыми. Некоторые повреждения при падении боезаряд получил, но основные его компоненты сохранились.

Почему ракета упала и не разорвалась, пока неизвестно. Украинские боевики утверждают, что это дело рук войск ПВО, но согласиться с данным утверждением сложно. В этом случае на «Калибре» должны были как минимум остаться следы контакта с зенитной ракетой. Более вероятными предположениями являются воздействие средств радиоэлектронной борьбы либо технические неполадки самого боезаряда.

Эксперты отмечают, что украинские боевики теперь могут передать «Калибр» инженерам НАТО, которые давно проявляют интерес к российским крылатым ракетам. Они хотят разгадать секрет высокой эффективности боезарядов и их неуязвимости перед средствами ПВО и ПРО.

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