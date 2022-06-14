Основная часть боевиков с «Азовстали» в Мариуполе сдалась в плен 20 мая. Однако и сейчас в ходе мероприятий по зачистке и разминированию территорий комбината военнослужащие ВС РФ и ДНР находят не сложивших оружие противников.

Все они сразу же задерживаются, сообщает информационное агентство ТАСС, и передаются правоохранительным органам для установления личности. С боевиками проводятся следственные мероприятия, после чего им предъявляется обвинение.

Всех украинских боевиков, принадлежащих к националистическому батальону «Азов» (запрещен в России) или подразделениям ВСУ, отправляют в СИЗО. Там они проверяются на совершение военных преступлений, которые были зафиксированы ранее. Судьбу националистов в конечном итоге будет решать суд.