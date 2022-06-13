Российские танки, задействованные в спецоперации ВС РФ на Украине, получили активные системы защиты для обнаружения боезарядов ПТРК Javelin. Они дают возможность обезопасить боевую машину от поражения украинскими боевиками, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты пояснили, что хотя американские противотанковые комплексы далеко не всегда способны пробить прочную броню российских танков, боевые машины все же нуждаются в защите от повреждений. Динамические системы дают возможность исключить даже появление царапин на корпусе танка.

Они обнаруживают летящие на скорости до 100 метров в секунду ракеты, после чего подпускают их ближе и уничтожают на безопасном расстоянии от танка. Ранее такие системы уже задействовались в Мариуполе. В Сети появлялось видео, как динамическая защита сбивает ракету в нескольких десятках метров от боевой машины, которая после этого спокойно продолжает движение.