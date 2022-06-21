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Украинские военные попытались обвинить российских военнослужащих в уничтожении гражданских объектов. Они заявили, что Россия ликвидировала склад с продуктами, но оказалось, что вместо продуктов там хранилось вооружение. Подробности передают эксперты издания Avia.pro.

“Продуктовый склад” ВСУ полностью набит вооружением. Здесь обнаружили блоки неуправляемых ракет для вертолётов ВВС Украины. А вот следов продовольствия на складе найти не удалось.

Украинские спасатели сами случайно продемонстрировали всем то, что хранилось на складе. Они представили фотографии, на которых фиксируется тушение пожара на складе, разбор завалов. На кадры попало вооружение для украинских боевых вертолетов. В случайном кадре оказались блоки неуправляемых ракет.

Украинская сторона пока никак не комментирует обнаруженное на уничтоженном складе вооружение. Но эксперты не исключают, что таких “гражданских объектов” у ВСУ может быть еще много.

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