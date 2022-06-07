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Арест счетов на 500 миллионов рублей – такова обеспечительная мера, которую применили в отношении российского филиала американской корпорации Google. Как сообщает ТАСС, арест был наложен по иску государственной телекомпании ВГТРК к ООО “Гугл”. Сейчас дело рассматривает Арбитражный суд Москвы.

Как следует из материалов дела, ВГТРК требует от американской корпорации, а также от некоторых её филиалов, в том числе, расположенного в России, восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube. К мировому соглашению без вмешательства суда ранее прийти не удалось.

В сообщении суда указывается, что арест был наложен не только на денежные средства, которые находятся на счетах российского “Гугла”, но и те средства, которые в будущем туда могу поступить.

Арест на имущество российского подразделения Google суд уже накладывал. В том числе по искам телекомпании НТВ, телеканала “Звезда” и других. Сама ООО “Гугл” ранее подала заявление на признание себя банкротом. Сейчас соответствующее дело также рассматривает суд.

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