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На одном из российских патрульных кораблей появился дополнительный модуль «Тор-М2КМ», который, по сообщению портала Avia.Pro, предназначен для защиты от ударов ВСУ с применением крылатых ракет и беспилотных аппаратов.

Авторы отмечают, что речь, скорее всего, идет о корабле проекта 22160 «Василий Быков». Установка нового боевого модуля на это патрульное судно связана с заявлениями Запада о поставке Киеву противокорабельных ракет, а также дополнительных партий ударных и разведывательных беспилотников.

Благодаря «Тор-М2КМ» корабль будет надежно защищен от БПЛА «Байрактар ТБ2», а также от малозаметных крылатых ракет. Не исключено, что имеющихся на его борту 8 зенитно-ракетных комплексов «Игла» оказалось недостаточно для этой цели.

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