Из-за вероятности столкновения с космическим мусором орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована. Об этом сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин – передаёт ТАСС.

По словам Рогозина, манёвр уклонения был совершён, чтобы избежать столкновение с обломками спутника “Космос-1408”. Глава Роскосмоса добавил, что для того, чтобы не допустить опасного сближения манёвр провели с помощью двигателей грузового корабля “Прогресс”.

Как уточняет ТАСС, обломки спутника “Космос-1408” остались в безвоздушном пространстве после того, как в 2021 году его взорвали во время испытания противоспутникового оружия. До этого спутник, служивший целям радиоэлектронной разведки, уже не функционировал. На орбиту его запустили ещё в 1982 году. Часть его обломков до сих пор находится на околоземной орбите.