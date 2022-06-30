читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отбор среди претендентов из Белоруссии на полёт к Международной космической станции (МКС) начался. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее организовать полёт на орбиту белорусского гражданина поручил президент Владимир Путин.

Как сообщает РИА “Новости”, отбор среди претендентов планируют провести в течение двух месяцев.

Вероятно, на борту МКС белорусский космонавт будет проводить эксперименты, темы для которых предложила Национальная академия наук Белоруссии. Рогозин отметил, что список тем уже получен. Если специалисты решат, что какой-то из предложенных экспериментов целесообразен и с точки зрения научной программы МКС является своевременным, то это обстоятельство обязательно учтут при отборе.

Сам полёт экипажа, в состав которого войдёт космонавт из Белоруссии, планируют на осень 2023 года.

Вам может понравиться

Минфин США снял ряд ограничений на сделки с авиакомпаниями из России

Американский Минфин ослабил ограничения по сделкам с авиакомпаниями гражданской авиации России. Информацию об этом опубликовало само ведомство на своем официальном сайте. После обновления генеральной лицензии компании из Соединенных Штатов получили

ВОЗ обновила данные по заболеваемости оспой обезьян

Более 3,4 тысяч случаев заражения обезьяньей оспой подтвердилось с начала 2022 года. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём информационном бюллетене. Он датируется 22 июня. По сравнению с

Высокоточный удар по военному объекту крылатой ракетой Х-22 попал на камеру видеонаблюдения

Портал Avia.Pro опубликовал видео удара по военному объекту на Украине ракетой Х-22, выпущенной с бомбардировщика Ту-22М3. Автор отмечают, что боезаряд угодил точно в цель. На кадрах записи запечатлен подлет ракеты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |