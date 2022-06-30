Отбор среди претендентов из Белоруссии на полёт к Международной космической станции (МКС) начался. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее организовать полёт на орбиту белорусского гражданина поручил президент Владимир Путин.

Как сообщает РИА “Новости”, отбор среди претендентов планируют провести в течение двух месяцев.

Вероятно, на борту МКС белорусский космонавт будет проводить эксперименты, темы для которых предложила Национальная академия наук Белоруссии. Рогозин отметил, что список тем уже получен. Если специалисты решат, что какой-то из предложенных экспериментов целесообразен и с точки зрения научной программы МКС является своевременным, то это обстоятельство обязательно учтут при отборе.

Сам полёт экипажа, в состав которого войдёт космонавт из Белоруссии, планируют на осень 2023 года.