Действие материнского капитала в России планируется расширить. На него разрешат покупать земельный участок под строительство индивидуального жилого дома. Об этом пишет газета “Известия”.

Издание сообщает, что соответствующий законопроект в Госдуму в ближайшее время намерен внести “Общероссийский народный фронт” (ОНФ). Там указывают, что направлять средства маткапитала на строительство частного дома можно уже сейчас. Но часть семей, которые хотят таким образом улучшить свои жилищные условия, находятся в невыгодной ситуации: желание строить дом есть, а участка под его строительство нет.

В этой связи ОНФ предлагает разрешить направлять на покупку участка до половины средств материнского капитала. Оставшуюся часть средств при этом не обязательно тратить именно на возведение дома – деньги можно будет потратить по своему усмотрению в рамках существующих правил.

Сейчас средства материнского капитала можно направить на покупку жилья, погашение ипотеки, строительство жилого дома, а также на образование детей, формирование дополнительной пенсии для их матери или адаптацию детей-инвалидов. С января 2020 года маткапитал даётся за рождение первого ребёнка в семье. Сейчас сумма выплаты составляет свыше 520 тысяч рублей. В случае рождения второго ребёнка семье доплачивается ещё примерно 170 тысяч рублей.