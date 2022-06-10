В группе украинских боевиков, попавших в плен в ходе боев на Изюмском направлении, оказались и двое нацистов, жестоко расправившихся с российским офицером, рассказал портал «Военное обозрение»,

Авторы пояснили, что этот ужасный эпизод произошел в апреле. Тогда офицер вместе со своим подразделением попал под огонь пулеметов и получил ранения. Когда ВС РФ освободили населенный пункт и выбили из него националистов, было обнаружено сожженное тело офицера.

В ходе наступления на Славянск два боевика, принимавших участие в этой жестокой расправе, попали в плен ВС РФ. На допросах они сперва отрицали это, но затем все же сознались в содеянном. Причем выяснилось, что офицера сожгли живьем. Теперь неонацисты получат заслуженное наказание за то, что творили в ходе боевых действий.