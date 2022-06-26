Жители приграничных районов Польши похвастали в социальных сетях «надежной защитой» рубежей страны и тем самым выдали местоположение зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил портал Avia.Pro.

Поляки опубликовали в Сети фотографии американских систем ПВО и написали, что теперь-то страна хорошо защищена от ракетных и воздушных угроз. Они не учли, что местоположение восьми зенитно-ракетных комплексов являлось секретной информацией.

Эксперты отмечают, что ЗРК Patriot размещены примерно в 60 километрах от польской границы. При этом они защищают не только Польшу. Благодаря использованию ракет PAC-2 и PAC-3 комплексы способны поражать воздушные цели над территорией Украины.

Поляки, опубликовавшие фотографии американских ЗРК в Сети, выдали их местоположение и фактически превратили комплексы в цели для российских ОТРК «Искандер» или крылатых ракет «Калибр».