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В районе Золотого и Горского в котел попали не только подразделения ВСУ, но и группировка из 80 иностранных наемников. В нее входят боевики из Великобритании и США, Польши и ряда других стран Североатлантического альянса.

Отмечается, что боевики не намерены быстро сдаваться, так как в их распоряжении имеется современное оружие. Портал Avia.Pro уверен, что иностранцы вступят в ожесточенный бой с ВС РФ в составе одного из украинских подразделений. Их в районе остается довольно много – это и 15-й горно-штурмовой батальон, и 42-й мотопехотный батальон, который входит в состав 57-й бригады, и часть 101-го батальона территориальной обороны.

Некоторые части сумели выйти из котла до того момента, когда он был окончательно закрыт. Однако сейчас у иностранных наемников и боевиков ВСУ нет ни единого шанса выбраться из окружения, уверены авторы публикации.

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