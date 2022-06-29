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Российские ВС не торопятся устанавливать контроль над крупными городами Донбасса, в которых киевский режим на протяжении 8 лет строил мощные фортификационные сооружения. Они прекрасно понимают, что лобовое столкновение в этих населенных пунктах приведет к большим потерям, поэтому не спеша перемалывают ВСУ на подходе к ним, используя тяжелую артиллерию, рассказал портал «Военное обозрение»,

Отмечается, что в окрестностях городов украинские националисты выстроили сети укрепрайонов, но там им не удается прикрываться мирными жителями, как внутри городов. Поэтому ВС РФ применяют артиллерийские установки крупного калибра, уничтожая и тщательно создаваемые фортификации, и живую силу противника.

Так, наиболее распространенными видами орудий, применяемых на Донбассе именно для этой цели, являются 203-миллиметровые САУ «Пион» и «Малка». На днях в регион была доставлена очередная крупная партия таких боевых систем. Теперь они будут проламывать оборону ВСУ, продвигаясь все дальше и освобождая территорию Донецкой народной республики.

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