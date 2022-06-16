В составе Черноморского флота появится новый корабль, который полностью оборудован современной системой вооружения. Но имя у судна останется то же, что было у предыдущего флагмана – “Москва”. Об этом рассказал бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Александр Витко в интервью РИА Новости Крым.

Экс-командующий рассказал: “У нас есть система вооружения на порядок выше, чем была на “Москве”. И корабль, который будет им вооружен, вполне будет удостоен этого высокого звания. Я могу предполагать или хотеть – руководство определится. Но я бы очень хотел, чтобы этот корабль был “Москвой”. Думаю, “Москва” будет новая”.

Советник начальника Генштаба ВС РФ Игорь Касатонов заявил, что крейсер станет флагманом Черноморского флота. Это будет корабль пятого поколения. “Москва” был кораблем второго поколения.